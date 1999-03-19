Ein Fall für Zwei
Folge 2: Kalt erwischt
Dr. Harald Overbeck hat seine gutgehende Fabrik für Werkzeugmaschinen fest im Griff, sein Privatleben scheint weniger stabil. Als er eines Abends in Begleitung seines Vertriebsmannes Ulrich Weber von einer Geschäftsreise nach Frankfurt zurückkehrt, bittet er seinen Mitarbeiter, ihn an einem Taxistand abzusetzen und den Wagen auf dem Parkplatz seiner Firma abzustellen. Da Ulrich Weber schon länger spürt, daß sein Platz im Unternehmen nicht der sicherste ist und zugleich vermutet, daß sein Chef ein außereheliches Abenteuer ansteuert, folgt er ihm unauffällig. Overbeck verläßt das Taxi vor dem Eingang zu einem großen und anonymen Wohngebäude. Weber begibt sich mit dem Jaguar seines Chefs auf den nahen Parkplatz in Warteposition. Per Autotelefon meldet er sich geheimnisvoll bei seiner Frau Renate und sagt, es könne heute sehr spät werden, aber es sei sehr wichtig, "es kann sein, daß sich einiges ändern wird, daß ich danach unkündbar bin". Nach traumhaften Stunden in den Armen der attraktiven Studentin Ines Probst kehrt Dr. Overbeck noch mitten in der Nacht nach Hause zurück. Doch als er die Tür zu seiner Villa aufschließt, wird er von seiner überraschten Frau Katja und Rechtsanwalt Dr. Voss angesehen wie ein Gespenst. Wie sich herausstellt, hat ein Erpresser am Telefon behauptet, Dr. Overbeck in seiner Gewalt zu haben und nur gegen Zahlung von einer Million Mark wieder freizulassen. Während Overbeck die Sache als Scherz hinzustellen versucht, nimmt Dr. Voss den Erpresser ernst. Am folgenden Morgen wird Matula als Begleitschutz von Overbeck engagiert. Das widersprüchliche Verhalten seines Schützlings und die Tatsache, daß sowohl Ulrich Weber wie auch Overbecks Wagen verschwunden zu sein scheinen, weckt in Matula den Detektiven.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick