Ein Fall für Zwei
Folge 12: Ertrunkene Träume
Schock am Jachthafen: Beim Herausziehen eines größeren Freizeit-Bootes wird eine Leiche sichtbar, deren Bekleidung sich in der Schiffsschraube verfangen hatte. Aufgrund eines gravierten Ringes wird schnell klar, dass es sich um die vermisste Pia Schmidt handelt. Nachdem das 16-jährige Mädchen vor zwei Wochen auf mysteriöse Weise verschwunden blieb, richtete sich der Verdacht der Polizei sofort gegen den 17-jährigen Rettungsschwimmer Juan Parra, der die hübsche Pia seit Wochen "angemacht" hatte. Obwohl er mangels Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, ist für die schockierten Leute am Hafen sofort klar, dass der "Frauenheld" Juan die für ihn nicht erreichbare Pia im Affekt getötet hat. Nur Erich und Doris Neuhaus, die Eigentümer der größten und elegantesten Motorjacht im Hafen, bewahren die Fassung und versuchen, Juans spanische Eltern Ramón und Teresa Parra vor der jetzt entfesselten Wut der Leute zu warnen, die ihren Sohn offensichtlich lynchen wollen. Ramón Parra gehört nämlich zu einer Gruppe von Ausländern, die Neuhaus für seine Bauträgergesellschaft arbeiten lässt. Aus Sorge um das Schicksal der Parras wendet sich Neuhaus an Rechtsanwalt Dr. Voss und bittet ihn, Juan Parra zu verteidigen, er selbst übernehme die Kosten. Da sich Juan jedoch auf der Flucht befindet, sind die Dienste von Detektiv Matula gefordert.
