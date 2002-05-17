Ein Fall für Zwei
Folge 2: Penthouse mit Leiche
Selbstbewusst nähert sich die junge und reiche Charlotte Duval dem elitären Sportstudio Body & Style, in dem sie regelmäßig trainiert und ihre Schönheit durch einen perfekten Körper noch begehrenswerter machen will. Sie beschleunigt ihre Schritte, um noch eben über den Zebrastreifen auf die andere Straßenseite zu wechseln, und nimmt dadurch einem nahenden Autofahrer die Chance, rechtzeitig zu bremsen. Charlotte wird von seinem schleudernden Wagen zu Boden gerissen, der kostbare Inhalt ihrer beiden Taschen verteilt sich über die Fahrbahn. Mit schmerzverzerrtem Gesicht bleibt sie verletzt liegen und bemerkt nicht, wie sich einer der Passanten - im Schutz allgemeiner Aufregung - in den Besitz ihres Schlüsselbundes bringt. Das dazugehörige Türschloss findet der sportlich-gepflegte Michael Kravitz problemlos, da er seine Arbeit im Fitnesscenter dazu nutzt, betuchte Damen in gewissen Stunden zu verwöhnen und Charlotte ihn diesbezüglich bereits in ihr neues - wertvoll eingerichtetes - Penthouse genommen hat. Erheblich mehr Probleme bekommt Kravitz, als er einige Zeit später das Appartementhaus wieder verlässt. Er läuft geradewegs in die Arme einer Polizeistreife. Sie wurde gerufen wegen einer durch das Fenster des Penthouses geschleuderten Bronzestatue, die vier Stockwerke tiefer beinahe eine vorbeigehende Frau erschlagen hätte.
