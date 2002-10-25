Ein Fall für Zwei
Folge 4: Mitten ins Herz
Da Dr. Lessing beim Aufbau seiner Anwaltskanzlei wenig Freizeit bleibt, ist er besonders wählerisch bei der Annahme von Einladungen aller Art. Doch als ihn seine charmante Studienkollegin Constanze zur großen Verlagsparty ihres Mannes Walter Ullrich ins Palasthotel bittet, stürzt er sich gern ins pralle Leben. Constanze macht ihn bekannt mit dem gerade erst "an Land gezogenen" Starautor Mathias Cronen, dessen neues Enthüllungsbuch so brisant ist, dass sie Lessings intensive anwaltliche Beratung für unerlässlich hält. Es geht um die scheinbar unaufhaltsame Karriere des Frankfurter Baulöwen Fritz Scholten. Dank seiner einfühlsamen Recherchemethoden kann Cronen nachweisen, dass Scholten seine Konkurrenten mit Hilfe von mafiosen Männern und Methoden aus dem Rennen wirft und dabei - im tatsächlichen Sinne - über Leichen geht. Besonders schmerzlich ist dieses Buch aber auch für Dietrich Seebach, den Verleger der Mathias Cronen erst zum Autor von Bestsellern aufgebaut hat. Walter Ullrich hat ihn gegen den Rat von Constanze zu dieser Party eingeladen, gleichsam als Chance zu einer pressewirksamen "Versöhnung". Da Seebach durch den Verlust seines besten Autors - bei dem er zudem mit 500000 Euro in der Kreide steht - in finanziellen Schwierigkeiten steckt, nimmt er das Friedensangebot seines Bezwingers nicht an. Er verlässt die feuchtfröhliche Party, kurz nachdem ihn das Gespräch mit der attraktiven Blondine Miriam daran "erinnert", dass das Leben auch für ihn noch besseren Trost zu bieten hat als Alkohol.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick