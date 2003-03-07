Der Mann, der zweimal stirbtJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 8: Der Mann, der zweimal stirbt
Nach dem Tod von Klaus Becker hatte seine 20 Jahre jüngere Frau Carla offenbar keine Probleme, ihr Leben neu zu ordnen. Attraktiv gebaut und frei von Geldsorgen führt sie das Leben einer glücklich verwitweten Frau. Das jedoch endet jäh, als sie etwa zwei Jahre später im Wagen vor der Ampel wartet und am Steuer eines neben ihr stehenden Jeeps leibhaftig ihren tot geglaubten Mann Klaus entdeckt. Als sie gegen die Scheibe trommelt und versucht, die Wagentür zu öffnen, gibt Klaus Becker Vollgas und ist verschwunden. Dr. Lessing bezweifelt zunächst, dass Frau Becker ihren Mann wirklich gesehen hat. Er galt seit dem damaligen Sturz von seiner Motoryacht als vermisst im Main. Andererseits müsste Carla wissen, dass sie die von ihrem Anwalt gegen den Mordvorwurf der Lebensversicherung erstrittene Million wieder verliert, wenn sich ihre Beobachtung als richtig erweist. Obwohl Matula noch ausgelastet ist von seinem Umzug in eine größere Wohnung, ermittelt er - dank der von Carla erinnerten Zulassungsnummer? - schnell den grünen Jeep. Dieser gehört zum Edelbordell "Oasis" und konnte dort leider von jedermann gefahren worden sein, sogar von den Freunden des Hauses, wie die elegante Chefin Iris Rogalewski glaubwürdig versichert. Weniger glaubwürdig behaupten sie und das russische Animiermädchen Tanja, nie von einem Klaus Becker gehört zu haben. Kurze Zeit später wird Carla von Kommissar Allberg ins Leichenschauhaus bestellt, um ihren Ehemann zu identifizieren.
