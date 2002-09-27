Ein Fall für Zwei
Folge 3: Mörderische Schulden
Obwohl Dennis Labich als Student der Betriebswirtschaft mehr Durchblick haben müsste, ist er zum wiederholten Male auf einen "todsicheren Tipp" hereingefallen. Er hat mit privat geliehenem Geld an der Börse spekuliert und alles verloren. Da ihm sein Gläubiger für morgen einen allerletzten Termin zur Rückzahlung des Kredits gesetzt hat, greift er zur Notbremse und bittet seinen Vater erneut um eine Finanzspritze. Das Verständnis seines alten Herrn hält sich in sehr engen Grenzen, da er das Unternehmen Labich-Farbchemie nur nach den althergebrachten Glaubenssätzen seiner Vorfahren zum Erfolg führen konnte. Deshalb bekommt Dennis anstelle von Geld lediglich so wertvolle Ratschläge wie "Lern endlich selbst Verantwortung für dein Leben zu übernehmen". Mit leeren Händen steigt Dennis in sein teures Sportcoupé und fährt zur Nobeldisco CB's. Deren Chef Sommer nutzt die Tatsache, dass sein säumiger Schuldner einer betuchten Familie angehört und erhöht den Druck auf Dennis, indem er ihn von zwei bulligen Männern mit Schlägen und Tritten weich klopfen lässt. Am nächsten Tag erhält Reinhard Labich den Anruf eines Erpressers. Für ein Lösegeld in Höhe von einer Million könne er - bei Heraushalten der Polizei - seinen Sohn Dennis wiederhaben. Nachdem Labich keinen Zweifel mehr an der Ernsthaftigkeit der Forderung hat, zieht er seinen Jugendfreund und Anwalt Dr. Lessing ins Vertrauen. Da die Geldübergabe immer der gefährlichste Teil einer Erpressung ist, geht es nicht ohne Matula als Geldbote. Am Ende einer per Handy gesteuerten Taxi- und S-Bahnfahrt zur Isolierung von Matula, gelingt es ihm und Lessing, die junge Saskia an der Flucht zu hindern.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick