Ein Fall für Zwei
Folge 7: Bremsversagen
Werner Hauser hat der von ihm gepachteten Tankstelle eine Werkstatt zur preisgünstigen Reparatur von Wagen aller Marken angegliedert, in der sogar Oldtimer restauriert werden. Sein Mitarbeiter Manfred Stamm genießt aufgrund seiner Sachkunde und Fairness sogar das Kundenvertrauen von Autofreak Josef Matula. Dennoch hat Hauser zur Zeit ernsthafte geschäftliche und persönliche Probleme: Nachdem am Vortag zwei Schlägertypen Teile der Einrichtung seines Verkaufsraums zertrümmerten, taucht deren aalglatter Boss Stefan Lerch bei ihm auf. Gefährlich drohend lehnt er Hausers Forderung nach Verdoppelung seines Anteils an offenkundig illegalen Machenschaften ab. Noch härter trifft Hauser allerdings, dass er seinen wichtigsten - weil einzigen - Mechaniker Manfred Stamm verliert. Nachdem er herausgefunden hat, dass ihm seine heißblütige Frau Rita mit dem hünenhaften Stamm seit mehreren Wochen Hörner aufsetzt, kündigt er ihm fristlos. Als Hauser noch am selben Abend auf seinem Rollbrett unter einem reparaturbedürftigen Auto werkelt, entriegelt eine unbekannte Hand die Arretierung der Hebebühne. Die Folge: Hausers Brustkorb wird vom Gewicht des Wagens eingedrückt. Sein Schmerzensschrei alarmiert einen zufällig zur Tatzeit tankenden Kunden und Katrin Wengler, eine Angestellte, die erst seit einigen Wochen an der Tankstellenkasse steht. Der herbeigerufene Notarzt versucht im Rettungswagen sein Möglichstes, doch nach dem mit letzter Kraft gehauchten Wort "Stamm" scheidet Hauser aus dem Leben. Da die Zeugin Wengler wahrheitsgemäß von Stamms Morddrohung gegen Hauser berichtet, fängt ihn die Polizei beim Nachhausekommen ab. Der wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestrafte Manfred Stamm schwingt sich geistesgegenwärtig zurück auf sein Motorrad, um nicht wieder im "Knast" zu landen. Er fährt geradewegs zu seinem Freund Matula, um dessen fachlichen Rat einzuholen. Doch der schickt ihn zu Dr. Lessing.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick