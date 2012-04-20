Ein Fall für Zwei
Folge 1: Liebesblind
Der alleinerziehende Georg Quast wird beschuldigt, Volkan, den Freund seiner Tochter Isa, brutal ermordet zu haben. Die minderjährige Isa Quast belastet den eigenen Vater schwer. Will sie doch mit eigenen Augen gesehen haben, wie er, in einem Wutanfall, die Tat beging. Als sich auch noch herausstellt, dass Georg tatsächlich gewalttätig ist, steht Lessing vor einem schweren Fall. Er muss die erdrückende Indizienlage gegen seinen Freund und Mandanten entkräften und gleichzeitig auf dessen Tochter aufpassen. Als Isa spurlos verschwindet, tritt Matula in Aktion. Er kommt dahinter, dass mehrere minderjährige Mädchen, genau wie Isa, vermisst werden. Lessing ringt in der Zwischenzeit mit dem nicht sehr kooperativen Georg, der immer wieder Lessings Arbeit durch sein Verhalten torpediert.
