Ein Fall für Zwei
Folge 14: Adams Sünde
Adam, Computerfreak und Matulas Freund, hat ein raffiniertes Computerprogramm entwickelt, mit dem man online Konten plündern kann. Das Programm funktioniert so gut, dass es niemandem auffällt. Also nutzt Adam das aus und zweigt etwas für sich ab. Als die Auftraggeber das herausfinden, wollen sie "ihr" Geld von Adam zurück. Als Druckmittel entführen sie Adams Schwester Agnieszka. Sie geben ihm nur wenige Stunden, um alles zurückzuzahlen. Matula wird Zeuge des Kidnappings auf offener Straße. Er verfolgt die Gangster, doch sein Versuch, Agnieszka zu befreien, scheitert. Matula wird selbst zum Gefangenen. In der Zwischenzeit wendet sich Adam in seiner Not an Lessing. Der versucht, von der neuesten Entwicklung noch nichts ahnend, einen Deal einzufädeln. Adam soll für seine Aussage mit einer geringen Strafe davonkommen. Während Lessing in seinem Büro mit der Staatsanwältin die Einzelheiten diskutiert, beginnt die Situation um Matula und Agnieszka zu eskalieren.
