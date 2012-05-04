Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Todeslauf

KultKrimiStaffel 20Folge 3vom 04.05.2012
Todeslauf

TodeslaufJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 3: Todeslauf

58 Min.Folge vom 04.05.2012Ab 12

Parkourläuferin Jenny Mitosinka stürzt bei einem Sprung, der fotografiert und vermarktet werden sollte, in den Tod. Doch es war kein Unfall: Das Geländer des Abbruchhauses wurde manipuliert. Die Polizei nimmt Nick Barnikol, den heimlichen Liebhaber von Jenny und Gründer der Frankfurter Parkour-Gruppe "Street Apes" fest. Die Indizien sprechen dafür, dass Jenny den verheirateten Mann mit ihrer Affäre erpresst haben könnte. Nicks Ehefrau glaubt an die Unschuld ihres Mannes und bittet Lessing, die Verteidigung zu übernehmen. Die erdrückende Beweislast gegen seinen Mandanten, sowie die Tatsache, dass Nick Lessing wichtige Informationen vorenthält, machen es für Lessing nicht leicht, eine juristische Strategie für dessen Unschuld zu entwickeln. Bei seinen Recherchen im Umfeld der "Street Apes" trifft Matula währenddessen auf Ungereimtheiten. Gerd Mildner, der ehemalige Hausmeister des Abbruchhauses, hatte schon seit längerem versucht, die Parkourläufer von dem Gelände zu vertreiben. Ist er etwa für den Mord verantwortlich?

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen