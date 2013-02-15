Ein Fall für Zwei
Folge 10: Incognito
Ein Auffahrunfall am Rande Frankfurts bringt Susanne Brandt in Erklärungsnot - im Kofferraum des Wagens, an dessen Steuer sie saß, wird die Leiche ihres Freundes David Feininger entdeckt. Für Polizei und Staatsanwaltschaft ist die Sache klar: Nach einem Streit hat Susanne Brandt ihren Freund erschlagen und wollte seine Leiche beseitigen. Kein leichter Fall für Lessing - er geht von einem anderen Szenario aus. Denn der Unfallwagen gehörte dem Mordopfer und wurde auch von Susanne regelmäßig genutzt. Laut ihrer Aussage muss die Leiche bereits im Kofferraum gelegen haben, als sie das Auto mit dem Zweitschlüssel übernahm. Matula ist gefragt: Er bringt in Erfahrung, dass sich David Feininger vor seinem Tod mit einer gewissen Dr. Astrid Valentin traf, mit der er offensichtlich eine Affäre hatte. Hat sie, die ein Recycling-Unternehmen leitet, etwas zu verbergen? Und welche Rolle spielt ihr Mitarbeiter Armin Zinner?
