Ein Fall für Zwei
Folge 2: Tödliche Gier
Rechtsanwalt Lessing verteidigt den Unternehmensberater Matthias Tembrink. Ihm wird vorgeworfen, seinen Studienfreund Jörn Steinborn umgebracht zu haben, weil dieser eine Affäre mit seiner Frau hatte. Matula findet schnell heraus, dass Steinborn offenbar noch eine zweite Liaison hatte. Die Spur führt zu Alexandra Salewski, die pikanterweise Steinborns Aufgaben als Immobilien-Anlageberaterin bei einer Privatbank übernimmt und damit durchaus ein Motiv hätte. Nicht nur in Steinborns direktem beruflichen Umfeld gibt es eine Verdächtige, bei seinen Recherchen stößt Matula auch auf unzufriedene Kunden. Als Mitarbeiter von "Sandwich-King" Mirko Fisch begibt sich Matula unerkannt in die Bank und begegnet dort unter anderem dem geprellten Tobias Lehmkuhl. Lehmkuhl organisiert eine ganze Gruppe von Geschädigten, die durch Steinborns Immobiliengeschäfte um ihre Ersparnisse gebracht wurden und nun gegen die Bank prozessieren. Steinborn soll seine Kunden absichtlich falsch beraten haben, um mehr Provision zu kassieren. Doch würde Lehmkuhl wirklich so weit gehen, um sich an Steinborn zu rächen?
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick