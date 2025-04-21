Ein Fall für Zwei
Folge 4: Bumerang
Lisa Feyninger, Tochter aus "gutem Hause", hat sich zum Leidwesen ihres Vaters in den Häftling Hartmut verliebt. Professor Feyninger wollte aus seiner Tochter eine große Musikerin machen. Als Hartmut nach seiner Freilassung eine neue Galerie plant und das Startgeld auftreiben will, wendet sich Lisa an Hartmuts Anwalt Dr. Franck. Sie fürchtet, dass er schon wieder abdriftet, und beauftragt Matula, die Schritte ihres Geliebten zu beschatten. Dabei gerät Matula in das schillernde Milieu von Kunstschiebern, die mit gestohlenen Bildern bei angesehenen Bürgern lukrative Geschäfte machen. Kurze Zeit später wird Hartmut auf frischer Tat ertappt und erschossen.
