Ein Fall für Zwei
Folge 8: Vaterliebe
Vor zehn Jahren wurde Corinna vom Vater ihrer gerade erst geborenen Tochter Tanja verlassen. Nun ist Viktor Brandau wieder aufgetaucht - und er hat nichts Gutes im Sinn. Tanja ist seit vier Jahren mit dem erheblich älteren Thomas Schuster liiert. Als Unternehmer und fürsorglicher Partner bietet er ihr ein sorgenfreies Leben. Davon hat wohl auch Brandau Wind bekommen und will nun ein Stück vom Kuchen abhaben. Corinna beauftragt Matula mit der Beschattung ihres Ex-Mannes, um herauszufinden, was er plant. Rechtsanwalt Dr. Franck wird von ihr eingeschaltet, als sie einen Tag später entsetzt feststellt, dass Viktor sich auf dem Schulweg eine Haarsträhne seiner Tochter "gekauft" und abgeschnitten hat. An der Ernsthaftigkeit seiner Forderung nach 50.000 Mark besteht also kein Zweifel.
