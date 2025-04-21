Ein Fall für Zwei
Folge 5: Madonna
Der in Untersuchungshaft auf seinen Prozess wegen Rauschgifthandels wartende Barbesitzer Michael Hagen hat mit Hilfe seiner Geliebten Karin Rombach seine Flucht vorbereitet. Gelegenheit soll ihm der Ausflug zu seiner im Sterben liegenden Mutter bieten. Auf dem Rückweg zum Gefängnis gelingt es Hagen, den ihn begleitenden Polizisten kampfunfähig zu machen und das bereitstehende Fluchtauto zu besteigen. Karin Rombach wendet sich zwei Tage später vertrauensvoll an Dr. Franck, da sich Hagen nicht zum verabredeten Treffen eingefunden und sie noch kein Lebenszeichen von ihm erhalten habe. Matula sieht zunächst nichts Ungewöhnliches in dem fehlenden Kontakt zwischen dem Flüchtenden und seiner Geliebten. Wenig später wird Michael Hagens Leiche gefunden.
