Ein Fall für Zwei
Folge 2: Der zweite Mann
Während Matula in einer Schlange vor der Kasse einer Bank steht, stürmt ein bewaffneter Mann in die Schalterhalle und fordert die Herausgabe des gesamten Geldes. Matula will den Räuber überwältigen, wird von dem Unbekannten jedoch daran gehindert. Plötzlich ruft ein in Jeans und Parka gekleideter Mann mit Pistole im Anschlag: "Polizei! Hände hoch!" Bei dem Versuch, sich zu wehren, wird der Räuber mit einer Kugel getötet. Der zufällig vorbeigekommene Peter Bach ist in der Tat Polizist und leidenschaftlicher Anhänger des Combat-Schießens. Sein erfolgreicher Einsatz wird von seinen Kampfschießsport-Freunden als Beweis für die Nützlichkeit einer solchen Ausbildung gewertet. Alle wichtigen Zeugen werden ins Präsidium zur Protokollierung ihrer Aussage bestellt. Auf dem Flur wird Matula von einem heruntergekommenen Mann, Herrmann Meier, in ein folgenschweres Gespräch verwickelt. Meier wollte lediglich den Diebstahl seiner Pistole anzeigen, doch mit der angeblich gestohlenen Waffe hat der erschossene Bankräuber noch einen weiteren blutigen Banküberfall verübt.
