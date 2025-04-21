Ein Fall für Zwei
Folge 9: Schneewalzer
Auch wenn Winfried, der Schlagzeuger des volkstümlichen Kärner-Trios, heute fehlt, gelingt es Karl und Waltraud Kärner, die ältere Generation mit ihrer Musik in Stimmung zu bringen. Während ihres letzten Auftritts in einem Altenheim verlässt ein wenig begeisterter Zuhörer die Vorstellung, um eine Zigarre zu rauchen. Als er auf dem Parkplatz den Tourneebus der Kärners bewundert, wird ihm von innen eine Tür an den Kopf gestoßen. Eine Gestalt verlässt das Wohnmobil und verschwindet in der Dunkelheit. Als der am Boden liegende Rentner entdeckt wird und die Spuren - auch im Wagen - gesichert werden, glaubt die Polizei zunächst an einen ertappten Einbrecher. Doch sehr bald finden sie in einem Gitarrenkoffer Zellophanpäckchen mit Kokain. Kärner weist empört den Vorwurf zurück, etwas mit dem Teufelszeug zu tun zu haben. Die Polizei jedoch verhaftet Kärner und führt ihn am nächsten Morgen dem Haftrichter vor. Zu seiner Verstärkung nimmt sich Kärner Anwalt Dr. Franck. Schnell erweist sich, dass es jemand auf den makellosen Ruf Kärners abgesehen haben könnte - eine Katastrophe für den Schallplattenabsatz und den Erfolg bei der älteren Generation. Matula findet jedoch noch sehr viel interessantere Hintergründe.
