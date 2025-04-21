Ein Fall für Zwei
Folge 1: Blattschuß
In eine der feinsten Villen Frankfurts wird spätabends eingebrochen. Der Hausherr hat die verdächtigen Geräusche gehört, greift zu seinem Jagdgewehr und schießt auf den Einbrecher. Als er das Licht anschaltet, muss Herr Düllmann feststellen, dass er den Unbekannten durch einen Kopfschuss getötet hat. Die Ehefrau des Erschossenen wendet sich verzweifelt an Dr. Franck. Frau Seiffert fürchtet, dass der Keks-Fabrikant wegen seiner guten Verbindungen im Prozess wegen fahrlässiger Tötung freigesprochen wird. Da ihr Mann bisher unbescholten gewesen sei und als Gärtner eines Golfclubs nur von einem Dritten angestiftet worden sein kann, bittet sie Dr. Franck, als Nebenkläger aufzutreten. Matula und Franck finden sehr bald Anhaltspunkte dafür, dass der Tod von Herrn Seiffert Folge eines menschlichen Dramas ist, das ein weiteres auslöst.
