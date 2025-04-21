Ein Fall für Zwei
Folge 3: Filmriss
Anita Wilhelms hat Matula mit Recherchen über die Seitensprünge ihres Mannes beauftragt und erhält einen niederschmetternden Bericht. Nach einem exzessiven Barbesuch landet Anita im Bett von Modefotograf Sascha Rentrop. Als sie am nächsten Morgen aus einem schweren Rausch erwacht, ist Sascha tot. Anita wendet sich an Matula, der den Notarzt und Dr. Franck alarmiert. Die Polizei findet Fingerabdrücke von Anita auf der Statue, mit der Rentrop erschlagen wurde. Wegen ihrer Alkoholprobleme ist Anita vor einigen Jahren schon einmal in einen ungeklärten Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt gewesen. Der Chef der Mordkommission nimmt Anita fest. Wären da nicht Matula und Dr. Franck, der wirkliche Hintergrund der Sache wäre wohl kaum ans Licht gekommen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick