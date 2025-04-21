Ein Fall für Zwei
Folge 4: Schweigen ist Geld
Hanno Bremer steht wegen Mordes an dem homosexuellen Filialleiter einer Großmarktkette vor Gericht. Dr. Franck übernimmt seine Verteidigung. Doch der Staatsanwalt plädiert nicht auf Totschlag im Affekt - wie bisher erwartet -, sondern auf Mord aus niederen Beweggründen. Und das hieße "lebenslänglich". Plötzlich besinnt sich Hanno eines anderen und zieht sein "Geständnis" zurück. In der Verhandlungspause erklärt er Dr. Franck, von Oberstudienrat Kepich, seinem alten Lehrer, 250.000 Mark versprochen bekommen zu haben, wenn er die Tat auf sich nehmen und anderthalb Jahre Knast absitzen würde. Dieses "gute Geschäft" erscheint nunmehr alles andere als verlockend. Dr. Franck sieht sich in einer völlig neuen Situation, in der auch sein Freund Matula gefragt ist.
