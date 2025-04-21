Ein Fall für Zwei
Folge 9: Scheine spielen schwarz
60 Min.Ab 12
Getränkehändler Gerd Schultheiss ist spielsüchtig. Seine Frau Marion hat ihn auf Anraten von Dr. Franck in allen Spielbanken "sperren" lassen. Nun ist Schultheiss untergetaucht. Matula ermittelt im Getränkehandel und wird dabei Zeuge, wie drei Burschen bei Gerds Partner, Michael Reiser, auf brutale Weise einen Schuldschein "einlösen", der offensichtlich in einem illegalen Spielsalon ausgestellt worden ist.
Alle 20 Staffeln und Folgen
