Staffel 7Folge 12
60 Min.Ab 12

Der Fernsehregisseur Karl hat über seine Erfahrungen mit der Unterhaltungsbranche ein Buch geschrieben. Ernst von Mehling ist begeistert und will es verlegen. Kurz vor dem Erscheinungstermin sind Einzelheiten zu prominenten Personen an die Öffentlichkeit gedrungen, die schwarze Flecken ihrer Biografien offenbaren. Beliebte Serienstars werden "geoutet", von der erfolgreichen Sängerin Catarina May wird sogar behauptet, sie habe vor Jahren in einem Pornofilm mitgewirkt. Zunächst nutzt Frau May die erste sich bietende Gelegenheit, Liebeck in der Öffentlichkeit - während eines Rundfunkinterviews - zu ohrfeigen. Dann sucht sie Dr. Franck auf, um sich juristisch beraten zu lassen. Gleichzeitig engagiert der Verleger wegen eines anonymen Drohbriefes einen Bodyguard für seinen Autor: Matula. Bei der Presseparty für das Buch kann Matula jedoch nicht verhindern, dass ein Attentat auf seinen Schützling Karl Liebeck verübt wird.

