Ein Fall für Zwei
Folge 14: Das fremde Herz
Die bekannte Schauspielerin Ellen Schäfer lebt in einer "offenen Ehe". Ihr Mann hat wohl kein Problem damit, als Oberarzt in der Klinik ihres Liebhabers Professor Milan zu arbeiten. Ein halbes Jahr nach der von Milan vorgenommenen Implantation eines neuen Herzens kommt es für Ellen zu einer brisanten Situation. Während sie wegen des fremden Herzens in ihrer Brust mit großen seelischen Problemen kämpft, nimmt Milan eine Neue in sein Bett. Er gibt Ellen den Laufpass. Dr. Franck und Matula werden in einem exklusiven Restaurant unfreiwillige Zeugen der letzten bösen Worte, die zwischen Milan und Ellen - im Beisein ihres Ehemannes - fallen. Ein Anruf unterbricht das unerfreuliche Gespräch. Professor Milan fährt noch einmal in die Klinik, Frau Schäfer folgt ihm mit ihrem Wagen. Etwa eine Stunde später wird Milan vor seiner Villa im eigenen Auto erschossen. Ellens Ehemann wendet sich an Dr. Franck. Obwohl Schäfer seine Frau davor bewahren will, in den Skandal hineingezogen zu werden, belastet er sie indirekt mit seiner Aussage. Dr. Franck bereitet Ellen auf das Verhör vor. Matula begibt sich undercover als Schauspieler ins Theater und erlebt als Schatten von Ellen bald eine Überraschung. Sie verlässt die Probe und sucht eine zwielichtige Bar auf, um dort etwas Wichtiges zu regeln.
