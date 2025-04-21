Ein Fall für Zwei
Folge 6: Ticket zum Himmel
Albert Sprenger hat nach der Aufgabe seines sehr erfolgreichen Handels mit Antiquitäten Anschluss an eine Sekte gesucht und bei den "Anhängern Shivas" gefunden. Der indische Meister und seine Statthalter in Frankfurt haben es verstanden, dem kultivierten alten Herrn einen neuen Lebenssinn zu vermitteln. Denn Sprengers Privatleben beschränkt sich ansonsten auf allwöchentliche Schachabende mit dem jungen Till Münzer, der sich bisher auch fachmännisch um die Anlage von Sprengers nicht geringem Vermögen gekümmert hat. Als Sprenger unter dem Einfluss seines indischen Meisters alle Wertpapiere in Gold umtauscht, sieht Münzer seine Felle davonschwimmen. Er verabreicht seinem Schachpartner tödliches Gift, um das im Safe vermutete Gold im Wert von über einer Million Mark ausräumen zu können. Als er den Safe mit der im antiken Sekretär versteckten Zahlenkombination öffnet, ist dieser leer. Die Nachbarin, Frau Kaspar, die für alle Eventualitäten einen Schlüssel von Sprengers Haus hat, findet Sprenger und holt den alten Arzt, der das von ihm seit längerem behandelte Herzleiden als Todesursache feststellt. Kurz nach der Testamentseröffnung reist Marianne, die in Italien als Malerin lebende Tochter Sprengers an und wendet sich an Dr. Franck, da ihr Münzer von dem dubiosen Goldgeschäft ihres Vaters berichtet hat. Dem Anwalt bleibt nach einem ergebnislosen Besuch bei Frau Wieland, der Leiterin des Meditations-Zentrums der Sekte, nichts anderes übrig, als Matula auf die Spur des Goldes zu setzen.
