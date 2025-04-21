Ein Fall für Zwei
Folge 9: Wer die Treue bricht
Ingrid Seefeld plant den perfekten Mord. Ihr Mann Manfred will sich von ihr scheiden lassen, um zukünftig nur noch mit ihrer gemeinsamen Freundin Lore Potofsky zu leben. Obwohl er auch seine Geliebte noch bis vor Kurzem mit seiner Ehefrau "betrogen" hatte, und obwohl er den großen Erfolg als Fuhrunternehmer allein dem Geschick seiner tüchtigen und kultivierten Frau verdankt, will Manfred weg von ihr. Doch Ingrid hat etwas dagegen. Sie schlüpft in die Maske seiner Geliebten und lockt ihn zu einem abschließenden Gespräch an ein verstecktes Plätzchen am Mainufer. Dort, wo die Geschichte ihrer leidenschaftlichen Liebe begann, soll sie auch beschlossen werden. Mit den Kugeln aus Ingrids Pistole - es sei denn, Manfred entscheidet sich in letzter Sekunde doch noch für seine Ehefrau.
