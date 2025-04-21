Ein Fall für Zwei
Folge 5: Gelegenheit macht Mörder
Hartmut Kleinert herrscht mit fester Hand über seine Familie wie über seine Firma. Sein Sohn Rüdiger hat ebenso wenig Freude an seinem Job im väterlichen Unternehmen wie Tochter Erika. Dennoch hält die Familie fest zusammen, als ihr Oberhaupt eines Abends "ganz gewöhnlich" entführt wird und gegen ein Lösegeld freigelassen werden soll. Frau Kleinert fürchtet um ihren Mann, weil er zuckerkrank ist und seine Insulinspritzen nur für 24 Stunden reichen. Deshalb möchte sie die Polizei unter allen Umständen heraushalten und wendet sich an Dr. Franck. Er soll die wegen Zeitdrucks von den Erpressern bereits halbierte Summe von 500.000 Mark so schnell wie möglich überbringen. Dr. Franck gibt seiner Mandantin nach und überbringt den Geldkoffer einschließlich Insulinspritzen für vier Tage. Da Kleinert sich als Opfer besonders clever verhält und dieser Fall - gegen den ausdrücklichen Wunsch von Dr. Franck - natürlich auch Matula auf den Plan gerufen hat, entwickelt sich aus der zunächst "ganz gewöhnlichen" Entführung eine ganz andere Geschichte voll spannender Überraschungen.
