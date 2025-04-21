Ein Fall für Zwei
Folge 1: Rache
In einer Verhandlung vor dem Frankfurter Schöffengericht wird der Bauunternehmer Huber von der Anklage der Fahrerflucht freigesprochen. Bei einem mit seinem Wagen verursachten Unfall ist der Schüler Peter Knecht zum Krüppel gefahren worden. Arno Knecht, der Bruder des querschnittsgelähmten Peter, empfindet diesen Freispruch als glatten Hohn und schwört Rache. Einige Zeit später wird Hubers Frau Opfer eines Überfalls und muss mit einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Huber schaltet auf Vermittlung von Dr. Franck den Privatdetektiv Matula ein. Der wendet sich zunächst an Vera Preuss, die Freundin der Verletzten. Bei ihr nämlich soll der Anschlag auf dem Weg vom Hauseingang zum Fahrstuhl hinterrücks verübt worden sein. Schon bald wird Matula klar, dass mit diesem Anschlag möglicherweise ganz andere Verbrechen vertuscht werden sollen.
