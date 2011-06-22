Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 10vom 22.06.2011
49 Min.Ab 12

Immer wieder kommen Patienten mit ungewöhnlichen Wünschen zu unseren Schönheitschirurgen. So wie Grafikerin Katja, die seit fast 30 Jahren keinen Orgasmus mehr hatte. Um dem entgegenzuwirken behandelt Dr. Jörg Knabl sie mit einer besonderen Methode: Er spritzt ihren G-Punkt mit Hyaluronsäure auf, was zu einem deutlich sinnlicheren Sex-Erlebnis führen soll.

