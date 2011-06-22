Ein Leben für die Schönheit
Folge 10: Episode 10
49 Min.Folge vom 22.06.2011Ab 12
Immer wieder kommen Patienten mit ungewöhnlichen Wünschen zu unseren Schönheitschirurgen. So wie Grafikerin Katja, die seit fast 30 Jahren keinen Orgasmus mehr hatte. Um dem entgegenzuwirken behandelt Dr. Jörg Knabl sie mit einer besonderen Methode: Er spritzt ihren G-Punkt mit Hyaluronsäure auf, was zu einem deutlich sinnlicheren Sex-Erlebnis führen soll.
Ein Leben für die Schönheit
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV