Episode 11

ATVStaffel 2Folge 11
Folge 11: Episode 11

48 Min.Ab 12

Letzten Endes zählt der Wille der Kunden. So hilft es auch nichts, wenn Dr. Artur Worseg den beiden Freundinnen Jasmin und Lisa von der gewünschten Brustvergrößerung abrät. Die beiden Frauen wünschen sich eine große Oberweite, also sollen sie sie bekommen.

