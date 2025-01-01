Ein Leben für die Schönheit
Folge 11: Episode 11
48 Min.Ab 12
Letzten Endes zählt der Wille der Kunden. So hilft es auch nichts, wenn Dr. Artur Worseg den beiden Freundinnen Jasmin und Lisa von der gewünschten Brustvergrößerung abrät. Die beiden Frauen wünschen sich eine große Oberweite, also sollen sie sie bekommen.

Ein Leben für die Schönheit
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
