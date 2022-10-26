Ein Leben für die Schönheit
Folge 5: Episode 5
49 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Nicht jeder ist für die Arbeit im Operationssaal geeignet. Diese Erfahrung muss auch die ehemalige Miss Austria Valentina Schlager machen. Da sie eine Karriere in der Medizin anstrebt, schaut sie Dr. Knabl heute über die Schulter. Als dieser allerdings einen Schnitt ansetzt, lässt Valentinas Kreislauf sie im Stich.
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 5-6: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2-4, Season 8: Mabon Film GmbH & © Season 1, Season 7: ProSiebenSat.1 PULS 4