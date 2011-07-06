Ein Leben für die Schönheit
Folge 12: Episode 12
49 Min.Folge vom 06.07.2011Ab 12
Nicht nur Frauen lassen ihr Äußeres von Schönheitschirurgen optimieren. Richard Lugner höchstpersönlich möchte sich seine Tränensäcke behandeln lassen. Dr. Artur Worseg ist der Arzt seines Vertrauens.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV