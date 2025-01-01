Ein Leben für die Schönheit
Folge 4: Episode 4
49 Min.Ab 12
Manche Patienten kommen nicht nur mit einem einzigen spezifischen Problem zu unseren Schönheitschirurgen, sondern wünschen sich stattdessen gleich eine komplette Rundumerneuerung. So wie die 38-jährige Sonja Krejci, die ihr Aussehen über mehrere Operationen und ein halbes Jahr verteilt überarbeiten lässt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV