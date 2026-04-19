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Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Dschungel-Feeling und Badespaß: das erste Quiz im Tropical Islands

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 19.04.2026
Dschungel-Feeling und Badespaß: das erste Quiz im Tropical Islands

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Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Folge 1: Dschungel-Feeling und Badespaß: das erste Quiz im Tropical Islands

140 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Das Tropical Islands ist vermutlich kein Ort, an dem man ein Quiz mit einer hohen Gewinnsumme erwarten würde. Und genau deswegen hat Joko sich dazu entschieden, die zweite Staffel hier zu starten!

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