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Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

So geht Trash-TV: "Ein sehr gutes Quiz" auf dem Wertstoffhof

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 03.05.2026
So geht Trash-TV: "Ein sehr gutes Quiz" auf dem Wertstoffhof

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Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Folge 3: So geht Trash-TV: "Ein sehr gutes Quiz" auf dem Wertstoffhof

146 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Joko und Klaas erfinden den Begriff "Trash-TV" heute neu! Denn "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" findet dieses Mal am Wertstoffhof Nord in Erfurt statt. Und ja: die Zuschauer:innen können sogar während der Sendung ihren Müll entsorgen.

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