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Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Königliches Quiz: Joko & Klaas auf der Plassenburg

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 10.05.2026
Königliches Quiz: Joko & Klaas auf der Plassenburg

Königliches Quiz: Joko & Klaas auf der PlassenburgJetzt kostenlos streamen

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Folge 4: Königliches Quiz: Joko & Klaas auf der Plassenburg

131 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Joko möchte Klaas einen Traum erfüllen und wählt als vierte Location die Plassenburg in Kulmbach. Wer wird sich zwischen königlichen Mauern und Mittelalter-Vibes den Koffer mit 100.000 Euro erspielen?

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