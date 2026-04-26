Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Lagerfeuer, atmosphärische Musik und ein sehr gutes Quiz im Schloss Bröllin

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 26.04.2026
Lagerfeuer, atmosphärische Musik und ein sehr gutes Quiz im Schloss Bröllin

Lagerfeuer, atmosphärische Musik und ein sehr gutes Quiz im Schloss BröllinJetzt kostenlos streamen

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Folge 2: Lagerfeuer, atmosphärische Musik und ein sehr gutes Quiz im Schloss Bröllin

142 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Joko und Klaas laden euch dieses Mal in das gemütliche, kleine Dorf Bröllin ein, um 100.000 Euro zu gewinnen, oder einfach nur die Atmosphäre zu genießen. Für musikalische Unterhaltung sorgt Bosse live vor Ort!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
ProSieben
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Alle 2 Staffeln und Folgen