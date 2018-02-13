Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 1vom 13.02.2018
46 Min.Folge vom 13.02.2018Ab 12

YouTuberin Nana kommt während einer Liveübertragung auf ihrem Video-Kanal ziemlich spektakulär ums Leben. Die Community und ihr Freund Crazy Alex sind zutiefst erschüttert. Tremmel und Elena finden bald heraus, dass der Energy-Drink-Manager Jens Abmeyer Nana auf dem Kieker hatte, weil sie seine Brause öffentlich schlechtmachte. Auch Nanas beste Freundin Zoe hatte ein Motiv. Mit Einsteins Hilfe kreisen Tremmel und Elena den Mörder ein.

