SAT.1Staffel 2Folge 4vom 20.02.2018
46 Min.Folge vom 20.02.2018Ab 12

Mord und Totschlag auf dem Campingplatz: Als ein Camper einen Gummistiefel inklusive Fuß aus der Ruhr fischt, ist es mit dem Idyll vorbei. Elena und Tremmel haben bald Campingplatzbesitzer Treptekes im Visier, der einiges zu verbergen hat. Einstein soll ihm undercover auf den Pelz rücken und findet heraus, dass die Camper leidenschaftlich illegale Fußballwetten abschließen. Wie passend, dass der einstige Inhaber des gefundenen Fußes ein Spiele manipulierender Schiedsrichter war.

