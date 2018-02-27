Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Einstein

Amnesie

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 27.02.2018
Amnesie

AmnesieJetzt kostenlos streamen

Einstein

Folge 5: Amnesie

46 Min.Folge vom 27.02.2018Ab 12

Erst per Schlangenbiss vergiftet, dann in der Auto-Waschanlage gut durchgegart: So findet die Kripo Bochum das Opfer in ihrem neuesten Fall vor. Verdächtig ist Claudia Friedel, die Freundin des Mannes. Sie kassiert durch seinen Tod die Lebensversicherung. Auch der Tierhandlungs-Inhaber Reinhard Schiller scheint in der Sache involviert zu sein - von ihm stammt die todbringende Schlange. Einstein könnte den Fall schnell lösen, doch er leidet plötzlich unter Gedächtnisverlust ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Einstein
SAT.1
Einstein

Einstein

Alle 1 Staffeln und Folgen