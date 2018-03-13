Einstein
Folge 10: Kollaps
48 Min.Folge vom 13.03.2018Ab 12
Jemand hat einen Drogendealer zerstückelt und die einzelnen Körperteile anschließend neu arrangiert. Vor 18 Jahren gab es einen ähnlichen Mord durch einen Künstler, doch ein angebliches Beweisvideo nährt einen bösen Verdacht: Einstein könnte der Täter sein! Da Constanze auf sein Geheiß zum Schutz der Tag-Nacht-Solarzelle sein Gedächtnis gelöscht hat, kann sich der Physiker an nichts mehr erinnern. Nach und nach wird die Beweislast erdrückend ...
