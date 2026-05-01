Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 2: Spiel mit dem Feuer
41 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Kurz vor seinem privaten Flug ins Weltall wird Milliardär Gavin Morrisey ermordet. Elsbeth und ihr Team ermitteln in einem Fall, bei dem Neid und der Drang nach Anerkennung eine verhängnisvolle Rolle spielen. Parallel taucht Carter Schmidt aus Elsbeths Vergangenheit auf - ein früherer Kollege aus einem brisanten Scheidungsfall. Die damaligen Vereinbarungen holen sie ein, und ihr Instinkt warnt sie: Hier bahnt sich Unheil an.
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Alle Staffeln im Überblick
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna
Enthält Produktplatzierungen