Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 3: Teufelszeug
42 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Der ehemalige Kinderstar Mackenzie Altman erwacht am Morgen nach Halloween mit einem Blackout. Nur verschwommene Erinnerungen bleiben - darunter das Bild eines Mannes in Halloween-Maske, den sie erschossen haben könnte. Doch war es real? Nach ihrer Verhaftung wird Elsbeth auf die Schauspielerin aufmerksam und spürt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam versuchen sie, die Ereignisse der Nacht zu rekonstruieren, bis eine Leiche auftaucht.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna
Enthält Produktplatzierungen