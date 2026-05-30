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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Elsbeth und die Ente

Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 06.06.2026
Elsbeth und die Ente

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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 5: Elsbeth und die Ente

42 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Chefköchin Genevieve "Veeve" Hale steht kurz vor dem größten Deal ihrer Karriere: Ein mächtiger Hotelbesitzer will ihr Restaurant besuchen und über eine Partnerschaft entscheiden. Als sie jedoch eine schockierende Wahrheit über ihren Küchengehilfen Jordan herausfindet, nimmt der Abend eine verhängnisvolle Wendung. Elsbeth und Kaya sind vor Ort, als die Ermittler eintreffen - und während alle Veeves Version der Ereignisse glauben, hat Elsbeth ein ungutes Gefühl ...

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