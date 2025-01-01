Staffel 1Folge 21
Der Glimmerbeeren-Ball
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 21: Der Glimmerbeeren-Ball
22 Min.
Für den Glimmerbeeren-Ball wird ein größerer Veranstaltungsort gesucht. Pfläumeli findet einen hohlen Baum, der ideal dafür ist, wären da nicht die Streifenhörnchen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain