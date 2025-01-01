Staffel 1Folge 2
Folge 2: Willkommen im Erdbeerland (2)
23 Min.
Auf der Suche nach den besten Zutaten für Apfelbäckchens Geburtstagsparty verlaufen sich Emily und ihre Freunde auf dem Weg zu den Oberen Hutbergen. Zu ihrem Glück treffen sie auf Honigkuchen und Wilbur Waldbeer, die den Weg kennen und sie begleiten.
