WildBrainStaffel 1Folge 8
Beerige Weihnachten (2)

Folge 8: Beerige Weihnachten (2)

24 Min.

Die Reise durchs Geschenkeland führt Emily und Honigkuchen in den Norden zum Weihnachtsmann. Überglücklich über diese Begegnung macht sich Emily auf den Rückweg. Sogar ein Geschenk für Wilbur Waldbeer hat sie gefunden. Doch dann gibt es eine nasse Überraschung und nur der Weihnachtsmann kann noch helfen.

WildBrain

