Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 1Folge 3
Der Frühling ist weg (1)

Der Frühling ist weg (1)Jetzt kostenlos streamen

Emily Erdbeer

Folge 3: Der Frühling ist weg (1)

22 Min.

Eigentlich ist der erste Frühlingstag im Erdbeerland gekommen. Aber der kalte Wind und der Frost, der die Erde bedeckt, lassen es so aussehen, als würde der Frühling dieses Jahr ausfallen. Blumen können noch nicht gepflanzt werden, und das Getreide für Larissas Lebkuchen wird auch schon knapp. Da muss etwas unternommen werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Emily Erdbeer
WildBrain

Emily Erdbeer

Alle 4 Staffeln und Folgen