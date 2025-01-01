Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 1Folge 6
Gute Freunde (2)

Gute Freunde (2)Jetzt kostenlos streamen

Emily Erdbeer

Folge 6: Gute Freunde (2)

24 Min.

Emily Erdbeer und ihre Freunde fangen an, gemeinsam Geschichten zu erzählen und Lieder zu singen, um Honigkuchen aufzumuntern. Es soll schnell wieder gesund werden. Honigkuchens Krankenzeit vergeht so im Fluge und das Pony erkennt, dass jedes Ding zwei Seiten hat. Man muss nur das Beste daraus machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Emily Erdbeer
WildBrain

Emily Erdbeer

Alle 4 Staffeln und Folgen