Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
Folge 1: Enterbung durch Ehefrau
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Ein besonders emotionaler Fall führt Hubert Niedermayr nach Kärnten. Sein Mandant Christian wurde von seiner unheilbar kranken Frau kurz vor ihrem Tod enterbt. Ihre Schwester und ihr Bruder sollen alles bekommen. Der Rechtsanwalt muss zuerst die verworrene Vorgeschichte auflösen, um sich ein Bild machen zu können.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV