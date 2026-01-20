Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Enterbung durch Ehefrau

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 20.01.2026
Enterbung durch Ehefrau

Enterbung durch EhefrauJetzt kostenlos streamen

Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Folge 1: Enterbung durch Ehefrau

48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Ein besonders emotionaler Fall führt Hubert Niedermayr nach Kärnten. Sein Mandant Christian wurde von seiner unheilbar kranken Frau kurz vor ihrem Tod enterbt. Ihre Schwester und ihr Bruder sollen alles bekommen. Der Rechtsanwalt muss zuerst die verworrene Vorgeschichte auflösen, um sich ein Bild machen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
PULS 4
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Alle 2 Staffeln und Folgen