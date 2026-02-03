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Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Die große Testierfähigkeits‑Frage

PULS 4Staffel 2Folge 3vom 03.02.2026
Die große Testierfähigkeits‑Frage

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Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Folge 3: Die große Testierfähigkeits‑Frage

47 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Am Bezirksgericht Bad Bleiburg versucht nun auch der Richter eine Einigung zwischen Christian und seiner Schwägerin zu erzielen. Zuerst scheint das erfolglos, doch dann lässt Hubert Niedermayr eine juristische Bombe platzen. Er bringt in die Verhandlung ein, dass die schwerkranke Gabi vielleicht gar nicht mehr fähig gewesen wäre, ein Testament zu machen. Dann wäre das letzte Testament ungültig und ihre Geschwister würden nichts erben.

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