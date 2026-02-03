Die große Testierfähigkeits‑FrageJetzt kostenlos streamen
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
Folge 3: Die große Testierfähigkeits‑Frage
47 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Am Bezirksgericht Bad Bleiburg versucht nun auch der Richter eine Einigung zwischen Christian und seiner Schwägerin zu erzielen. Zuerst scheint das erfolglos, doch dann lässt Hubert Niedermayr eine juristische Bombe platzen. Er bringt in die Verhandlung ein, dass die schwerkranke Gabi vielleicht gar nicht mehr fähig gewesen wäre, ein Testament zu machen. Dann wäre das letzte Testament ungültig und ihre Geschwister würden nichts erben.
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Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV